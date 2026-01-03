Lewandowski ancora out, Yamal non si tocca: Espanyol-Barcellona, le formazioni ufficiali
Il derby della Catalogna avrà inizio tra meno di un'ora, nel frattempo si rendono note le formazioni ufficiali di Espanyol-Barcellona, match valido per la 18a giornata di LaLiga. Flick non brucia le tappe con il ritorno di Pedri, pazientando molto probabilmente in vista della Supercoppa spagnola, e punta su Raphinha come trequartista.
Maglia da titolare per Rashford, Lewandowski finisce in panchina per la quarta partita di fila. Si consolidano sia Gerard Martin che Eric Garcia rispettivamente nel centro della difesa, in protezione di Joan García. Presente dal primo minuto Lamine Yamal, largo a destra nella sua posizione naturale. Cubarsi invece si erge a diga davanti la difesa con De Jong a impostare il gioco.
Espanyol (4-4-2): Dmitrovic, El Hilal, Cabrera, Calero, Carlos Romero, Urko, Edu Expósito, Pol Lozano, Pere Milla, Dolan, Roberto.
Allenatore: Gonzalez.
Barcellona (): Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford, Ferran Torres.
A disposizione: Bardghji, Bernal, Casado, Fermin, Fernandez, Lewandowski, Marques, Olmo, Pedri, Szczesny, Ter Stegen, Torrents.
Allenatore: Flick.
Il programma della 18^ giornata de LaLiga
Venerdì 2 giugno
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 giugno
Celta Vigo - Valencia 4-1
Osasuna - Athletic Club 1-1
Elche - Villarreal ore 18:30
Espanyol - Barcellona ore 21:00
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante ore 14:00
Real Madrid - Real Betis ore 16:15
Alaves - Real Oviedo ore 18:30
Maiorca - Girona ore 18:30
Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00
La classifica de LaLiga
1. Barcellona – 46 punti (18)
2. Real Madrid – 42 punti (18)
3. Atlético Madrid – 37 punti (18)
4. Villarreal – 35 punti (16)
5. Espanyol – 33 punti (17)
6. Betis – 28 punti (17)
7. Celta Vigo – 26 punti (18)
8. Athletic Bilbao – 24 punti (19)
9. Elche – 22 punti (17)
10. Getafe – 21 punti (18)
11. Siviglia – 20 punti (17)
12. Rayo Vallecano – 19 punti (18)
13. Osasuna – 19 punti (18)
14. Mallorca – 18 punti (17)
15. Alavés – 18 punti (17)
16. Real Sociedad – 17 punti (17)
17. Valencia – 16 punti (17)
18. Girona – 15 punti (17)
19. Real Oviedo – 11 punti (17)
20. Levante – 10 punti (16)