LaLiga, grande ritorno del Villarreal: lezione all'Elche, scavalca Simeone in zona Champions

Il Villarreal si divora in un sol boccone l'Elche: la squadra di Marcelino, che è la prima a vincere questa stagione in casa della banda di Sarabia, è passata in vantaggio con due gol nei primi 13 minuti con Moleiro e Mikautadze.

L’Elche, dopo un avvio difficile, ha migliorato e ridotto le distanze con Neto, sfiorando il pareggio prima dell’intervallo finché il Villarreal ha chiuso definitivamente i conti nel finale con un gol di Pedraza. Il Submarino Amarillo esulta visibilmente al triplice fischio: il sorpasso al terzo posto e con un punto in più sull'Atletico Madrid di Simeone è realtà.

Tutto con una partita ancora da recuperare. In piena zona Champions League. A punteggio pieno dietro a Barcellona e Real Madrid. Interrotta così la mini striscia di sconfitte di fila (3) tra Champions League, Coppa del Re e LaLiga.

Il programma della 18^ giornata de LaLiga

Venerdì 2 giugno

Rayo Vallecano - Getafe 1-1

Sabato 3 giugno

Celta Vigo - Valencia 4-1

Osasuna - Athletic Club 1-1

Elche - Villarreal 1-3

Espanyol - Barcellona ore 21:00

Domenica 4 gennaio

Siviglia - Levante ore 14:00

Real Madrid - Real Betis ore 16:15

Alaves - Real Oviedo ore 18:30

Maiorca - Girona ore 18:30

Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00

La classifica de LaLiga

1. Barcellona – 46 punti (18)

2. Real Madrid – 42 punti (18)

3. Villarreal – 38 punti (17)

4. Atletico Madrid – 37 punti (18)

5. Espanyol – 33 punti (17)

6. Betis – 28 punti (17)

7. Celta Vigo – 26 punti (18)

8. Athletic Bilbao – 24 punti (19)

9. Elche – 22 punti (18)

10. Getafe – 21 punti (18)

11. Siviglia – 20 punti (17)

12. Rayo Vallecano – 19 punti (18)

13. Osasuna – 19 punti (18)

14. Mallorca – 18 punti (17)

15. Alavés – 18 punti (17)

16. Real Sociedad – 17 punti (17)

17. Valencia – 16 punti (17)

18. Girona – 15 punti (17)

19. Real Oviedo – 11 punti (17)

20. Levante – 10 punti (16)