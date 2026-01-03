LaLiga, grande ritorno del Villarreal: lezione all'Elche, scavalca Simeone in zona Champions
Il Villarreal si divora in un sol boccone l'Elche: la squadra di Marcelino, che è la prima a vincere questa stagione in casa della banda di Sarabia, è passata in vantaggio con due gol nei primi 13 minuti con Moleiro e Mikautadze.
L’Elche, dopo un avvio difficile, ha migliorato e ridotto le distanze con Neto, sfiorando il pareggio prima dell’intervallo finché il Villarreal ha chiuso definitivamente i conti nel finale con un gol di Pedraza. Il Submarino Amarillo esulta visibilmente al triplice fischio: il sorpasso al terzo posto e con un punto in più sull'Atletico Madrid di Simeone è realtà.
Tutto con una partita ancora da recuperare. In piena zona Champions League. A punteggio pieno dietro a Barcellona e Real Madrid. Interrotta così la mini striscia di sconfitte di fila (3) tra Champions League, Coppa del Re e LaLiga.
Il programma della 18^ giornata de LaLiga
Venerdì 2 giugno
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 giugno
Celta Vigo - Valencia 4-1
Osasuna - Athletic Club 1-1
Elche - Villarreal 1-3
Espanyol - Barcellona ore 21:00
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante ore 14:00
Real Madrid - Real Betis ore 16:15
Alaves - Real Oviedo ore 18:30
Maiorca - Girona ore 18:30
Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00
La classifica de LaLiga
1. Barcellona – 46 punti (18)
2. Real Madrid – 42 punti (18)
3. Villarreal – 38 punti (17)
4. Atletico Madrid – 37 punti (18)
5. Espanyol – 33 punti (17)
6. Betis – 28 punti (17)
7. Celta Vigo – 26 punti (18)
8. Athletic Bilbao – 24 punti (19)
9. Elche – 22 punti (18)
10. Getafe – 21 punti (18)
11. Siviglia – 20 punti (17)
12. Rayo Vallecano – 19 punti (18)
13. Osasuna – 19 punti (18)
14. Mallorca – 18 punti (17)
15. Alavés – 18 punti (17)
16. Real Sociedad – 17 punti (17)
17. Valencia – 16 punti (17)
18. Girona – 15 punti (17)
19. Real Oviedo – 11 punti (17)
20. Levante – 10 punti (16)