A 36 anni, Wissam Ben Yedder torna nel calcio francese. Il Paris 13 Atlético, formazione militante in Ligue 3, ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex attaccante del Monaco con un contratto fino al termine della stagione. Il club parigino, attualmente nono in campionato e recentemente eliminato dalla Coppa di Francia per mano del Red Star, ha battuto la concorrenza del Fleury, altra società della terza divisione transalpina.

Ben Yedder riparte dalla Ligue 3: il comunicato ufficiale

“Il Paris 13 Atlético è orgoglioso di annunciare l'ingaggio di Wissam Ben Yedder fino al termine della stagione. A 36 anni, l'ex nazionale francese (19 presenze, 3 gol) si unisce ai verderossi dopo una carriera segnata dal suo talento e dalla sua efficacia sotto porta”, si legge nella nota diramata dalla società. L'attaccante, svincolato dallo scorso luglio, è reduce da un'esperienza di sei mesi al Wydad Casablanca, durante la quale ha realizzato tre reti in 16 presenze.

Ben Yedder, le esperienze all'estero e le vicende giudiziarie

Autore di 161 gol in 320 partite in Ligue 1, Ben Yedder ha lasciato il Monaco nell'estate del 2024, giocando successivamente in Iran con il Sepahan, in Turchia con il Sakaryaspor e infine in Marocco. Gli ultimi anni sono stati segnati anche da diverse vicende giudiziarie. Nell'autunno del 2024 è stato condannato a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena per aggressione sessuale, sentenza contro la quale ha presentato ricorso. Lo scorso giugno è stato invece assolto in appello dall'accusa di violenza psicologica nei confronti della moglie.