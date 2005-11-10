Brutto scivolone extra-calcistico oltreoceano per Héctor Herrera. Il centrocampista messicano, 36 anni e oltre cento presenze con la propria Nazionale, è stato fermato dalla polizia in Texas con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Sebbene il giocatore sia stato successivamente rilasciato dopo gli accertamenti in commissariato, l'episodio getta un'ombra pesante sulla fase finale di una carriera vissuta ai massimi livelli internazionali.

Ex capitano del Porto, con cui ha vinto il campionato portoghese, ed ex protagonista dell'Atlético Madrid di Diego Simeone, con cui ha conquistato una Liga, Herrera milita oggi nella MLS tra le file dello Houston Dynamo. La reazione delle istituzioni calcistiche statunitensi è stata finora improntata alla cautela ma alla fermezza.

Sia la franchigia texana sia la stessa Major League Soccer hanno confermato ufficialmente di essere a conoscenza dell'accaduto, precisando di aver avviato un'indagine interna per raccogliere tutti gli elementi del caso prima di valutare eventuali provvedimenti disciplinari. Rivelata in anteprima dal quotidiano locale Houston Chronicle, la vicenda mette ora l'ex giocatore dei Colchoneros in una posizione decisamente delicata.