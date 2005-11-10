Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Cagliari:

Come arriva il Como

Alla ripresa del campionato il Como ritrova Chalobah e Diao (eccetto colpi di scena o imprevisti), ma Fabregas ripartirà dalle certezze. Butez tra i pali, Couto a destra con Ramon e Kempf, che resta avanti rispetto al centrale inglese, e Kaiki, in vantaggio su Valle, Perrone-Milla in mediana con Da Cunha alto a destra, Baturina a sinistra e Nico Paz alle spalle di Douvikas. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva il Cagliari

Trasferta difficile in casa Como per il Cagliari di mister Fabio Pisacane. I rossoblù, dopo la pausa Nazionali, torneranno in campo con l'obiettivo di rimettere in pratica quanto mostrato alla Unipol Domus due settimane fa contro il Frosinone. Ma per Deiola e soci non sarà una gara facile, sia per il calibro dell'avversario, sia per alcuni elementi non ancora a pieno regime. Ancora dubbi sulla possibile convocazione di Mina e l'incognita pende anche su Rodriguez e Liteta che, soltanto in giornata, faranno ritorno al quartier generale del CRAI Sport Center di Assemini. Nonostante i tanti interrogativi, il mister sembra orientato su un 4-3-3. Caprile in porta, coadiuvato da una difesa che dovrebbe vedere protagonisti Zé Pedro, Kofler (in caso di mancato recupero di Mina), Deiola e Obert. A centrocampo Adopo, Romano e quasi sicuramente Fazzini. Il tridente d'attacco dovrebbe invece vedere impiegati Mendy, Maldini e Trepy. (da Cagliari, Elena Accardi)