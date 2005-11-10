Bandiera del Venezia ed ex allenatore della Juventus Under 23, in vista della sfida degli arancioverdi all'Allianz Stadium ha parlato a La Nuova Venezia il tecnico della Pro Patria Mauro Zironelli: "Auguro il meglio a Nicola, è arrivato in corsa in un momento non semplice, ma sta lavorando molto bene e spero che riesca a centrare l'obiettivo salvezza. Chi mi ha colpito di più? Busio e Kike Perez sono imprescindibili per me. Il primo si è infortunato, ma confido possa ritornare a esprimersi a pieno, mentre l’altro è una colonna portante che sta crescendo in maniera esponenziale".

La stagione della Juve invece è tra alti e bassi

"Ho vissuto quelli che sono stati gli ultimi anni d’oro e devo dire che l’addio di Ronaldo, l’uscita di Agnelli e la perdita della BBC, Buffon, Barzagli e Chiellini, sono stati tutti eventi che, messi insieme, hanno fatto un po’ perdere i riferimenti alla squadra e chi ha preso in mano poi la dirigenza del club non è più riuscito a trovare la quadra giusta. Questi, però, sono eventi che accadono ciclicamente nel calcio e siamo davanti a una società attrezzata per competere ad alti livelli e decisa a inseguire la Champions".

Punti pesanti in palio allo Stadium ma obiettivi opposti.

"Mi aspetto una partita molto combattuta e sinceramente, da veneto ed ex arancioneroverde, ci tengo a dirlo: io tifo per i lagunari".