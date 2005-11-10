Se la Serie C ha regalato una giornata movimentata solo a Foggia, dove è accaduto ciò che comunque era già nell'aria, in Serie B il turno infrasettimanale che si è concluso qualche ora fa ha lasciato strascichi abbastanza pesante, con due esoneri già formalizzati e un terzo che potrebbe esserci a breve.

Si cambia a Vicenza ed Empoli, riflessioni in corso ad Arezzo.

Clima di incertezza in casa Empoli, dove è stato esonerato Matteo Andreoletti. Tanti i nomi che si sono rincorsi per la panchina, fino ad arrivare alla possibile soluzione interna rappresentata dal tecnico della formazione Under 17 Lorenzo Tonelli, che è però in possesso del solo patentino UEFA A, che non consente di allenare in B da primo allenatore; il club sta valutando dei profili, ma sia Tonelli che il suo vice Francesco Tavano entreranno nello staff della prima squadra, e, presumibilmente, dirigeranno l'allenamento odierno; se non arriveranno scelte celeri, i due potrebbero essere in panchina sabato contro il Verona. Già deciso, invece, il sostituto di Fabio Gallo, esonerato dal Vicenza: gli è subentrato Davide Dionigi.

E ad Arezzo? Il ko contro il Mantova potrebbe costare caro a Cristian Bucchi, la cui panchina sta traballando. Se ne saprà di più domani.

Rivoluzione Foggia, e non solo.

Dopo l'addio con Gaetano Auteri, il Foggia ha deciso di affidare la panchina a Emanuele Troise, dopo che è saltato l'accordo con la prima scelta Fabio Prosperi; non solo, in giornata è stato anche nominato Ivano Pastore come nuovo Direttore Sportivo del club rossonero. Cambiamenti anche in casa Dolomiti Bellunesi, con la società veneta che ha annunciato la ristrutturazione dell'area tecnica del club: esonerato il Direttore Sportivo Jacopo Giugliarelli, con Simone Bertagno che ha preso il suo posto, affiancando il ruolo di Ds a quello di Responsabile dell’area tecnica.