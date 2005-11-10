Atalanta a caccia di punti importanti per la qualificazione agli ottavi di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata in casa del Borac, in Bosnia-Herzegovina. Alla vigilia, il tecnico atalantino ha voluto sottolineare le qualità degli avversari, in particolar modo del portiere Mladen Jurkas e dell'attaccante Matej Deket.

Le parole di Sarri

"Domani la partita è difficile perché affrontiamo una squadra tecnica dove ha molti giovani interessanti. Abbiamo bisogno di fare risultato per la classifica che abbiamo in Conference e per dare continuità e dare un minimo di affidabilità che dobbiamo dimostrare. Gli infortunati sono guariti da un punto di vista clinico, ma essendo la maggior parte di loro stata ferma occorre riprendere il ritmo: farli giocare tutti è comunque un rischio. Qualcuno rientrerà domani o nelle prossime partite. Saranno tutte valutazioni però non è che noi che possiamo pensare di fare rotazioni: domani dobbiamo avere fiducia e carattere. A differenza della gara con l'Inter, domani servirà mantenere alta l'umiltà".

Le parole di Bernasconi

Sarà una partita difficile. Loro sono una squadra di ottima qualità e sono molto bravi in casa visto che hanno vinto li tutte le partite. Cercheremo di vincere la partita, anche per i tifosi che ci aiuteranno molto: un grazie ai 500 che domani saranno presenti allo stadio. Il rinnovo? Una grande fiducia nei miei confronti. Devo ringraziare tutta la società: a partire dal presidente Percassi, Pagliuca, il direttore sportivo Giuntoli e soprattutto a Luca Percassi perché mi ha visto crescere fin dall'inizio e ha spinto molto per questo mio rinnovo".