Il Milan è pronto a investire nel mercato di gennaio, ma senza rinunciare alla programmazione. A confermarlo è stato Gerry Cardinale, presente a Milanello in occasione della conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia della sfida con il Frosinone. Il proprietario di RedBird ha ribadito le intenzioni della società: “Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente. E sempre con il quadro generale del progetto in mente, a stretto contatto con mister Amorim”. Tra gli obiettivi c'è anche Endrick, per il quale Cardinale ha avuto parole importanti: “È tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto. Vedremo cosa succederà sul mercato”.

Amorim chiede più soluzioni offensive: “Dobbiamo aiutare Ramos”

L'allenatore portoghese non ha escluso l'arrivo di un altro attaccante: “Un'opzione in più potrebbe essere una buona cosa per aiutare Camarda e Ramos”, ha spiegato Amorim, sottolineando come la squadra faccia ancora troppa fatica ad arrivare nell'ultimo terzo di campo. Il tecnico ha difeso Gonçalo Ramos, convinto che il centravanti possa segnare molto di più se messo nelle condizioni giuste. Sui possibili investimenti, però, ha invitato alla prudenza: “Non vogliamo una grande stella, ma un ragazzo equilibrato, che arrivi qui per essere parte integrante della squadra”. La preferenza è per un giocatore giovane, funzionale al progetto e non necessariamente già affermato.

Endrick e Tresoldi nel mirino, novità anche per Rabiot

Il Milan segue da tempo il già citato Endrick, per il quale il Real Madrid potrebbe valutare anche una cessione definitiva con diritto di riacquisto. Le cifre ipotizzate arrivano a 60 milioni di euro più 10 di bonus, mentre l'alternativa principale resta Nicolò Tresoldi del Bruges. Sullo sfondo anche la possibilità che Francesco Camarda parta in prestito: sebbene Amorim abbia preferito rinviare ogni valutazione a gennaio, la decisione pare già presa. Cardinale ha poi confermato i contatti per il rinnovo di Adrien Rabiot: “Stiamo parlando e spero di arrivare presto a un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan”. Sul prossimo arrivo di Markus Krosche, invece, nessuna conferma: la società comunicherà eventuali novità soltanto quando sarà pronta.