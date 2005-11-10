La vittoria per 3-2 contro il Nizza passa inevitabilmente in secondo piano in casa Paris Saint-Germain. A preoccupare il club parigino sono soprattutto le condizioni di Désiré Doué, costretto ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime per un infortunio al ginocchio destro. Il ventunenne francese, protagonista fino a quel momento della rimonta della squadra di Luis Enrique, ha riportato il problema nel tentativo di proteggere il pallone dall'intervento di un avversario. Un movimento apparentemente innocuo, seguito dall'improvviso cedimento dell'articolazione. Le immagini del giocatore dolorante, accompagnato fuori dal campo dallo staff medico, hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il PSG teme addirittura la rottura del legamento crociato, anche se al momento non esiste una diagnosi definitiva.

Doué, domenica la risonanza magnetica: il PSG teme un lungo stop

Le prossime ore saranno decisive per comprendere la reale entità dell'infortunio. Per domenica è infatti prevista una risonanza magnetica che permetterà di verificare le condizioni del ginocchio destro e stabilire gli eventuali tempi di recupero. Il sospetto di una lesione del crociato rappresenta lo scenario più preoccupante, ma soltanto gli accertamenti potranno confermarlo o escluderlo. Per il Paris Saint-Germain si tratterebbe di un'altra perdita pesantissima nel reparto offensivo, già privato di Khvicha Kvaratskhelia per il resto della stagione. Un'eventuale assenza prolungata di Doué costringerebbe Luis Enrique a rivedere ulteriormente le proprie soluzioni offensive, proprio mentre la squadra continua a ottenere risultati importanti tra campionato e competizioni europee.

Dal gol contro il Nizza all'infortunio: la serata da incubo del francese

E pensare che la partita dell'Allianz Riviera sembrava destinata a trasformarsi in un'altra serata da protagonista per Doué. Dopo il vantaggio iniziale del Nizza firmato da Amoura all'8', il PSG aveva ribaltato il risultato nel giro di appena 55 secondi. Prima il rigore trasformato da Senny Mayulu al 31', poi la rete dello stesso Doué al 32', arrivata grazie a un assist di Achraf Hakimi. Il talento francese aveva completato la rimonta con un preciso destro sul secondo palo, confermando ancora una volta la propria importanza nell'attacco parigino. Al 44', però, l'episodio che ha cambiato completamente il significato della sua serata: il ginocchio destro ha ceduto durante un'azione di gioco e Doué è stato costretto a chiedere immediatamente il cambio. Al suo posto è entrato Ferran Torres, successivamente autore del gol del 3-1, prima della rete di Abdi che ha fissato il risultato sul definitivo 3-2.

Luis Enrique conferma la gravità: “È un infortunio serio, tornerà più forte”

Al termine della partita, Luis Enrique non ha nascosto la propria preoccupazione. Intervistato da Ligue 1+, l'allenatore spagnolo ha confermato la serietà del problema, evitando però di anticipare una diagnosi prima degli esami: “Come sta? Dobbiamo aspettare gli esami di domani, ma è un infortunio serio. Questa è la vita di un giocatore professionista, è così. Sono sicuro che tornerà più forte di prima. Gli ho parlato? Sì, nello spogliatoio. Dobbiamo aspettare gli esami finali. Ma tornerà più forte di prima”. Tutta l'attenzione del club e dei tifosi è rivolta agli accertamenti medici di domenica, dai quali dipenderà il futuro immediato di uno dei giocatori più importanti della formazione di Luis Enrique.