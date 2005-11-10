Il calcio europeo ha scelto il proprio candidato per la presidenza della FIFA. Philippe Diallo, numero uno della Federazione calcistica francese, ha accettato l'invito delle associazioni nazionali rappresentate nel Comitato esecutivo UEFA e sarà lo sfidante di Gianni Infantino alle elezioni in programma nel marzo 2027. La candidatura arriva con il sostegno compatto dell'Europa e dovrà ora essere formalmente ratificata dalla FFF.

Il sostegno unanime della UEFA

La decisione è arrivata al termine di una riunione presieduta dal presidente UEFA Aleksander Ceferin. In una nota ufficiale, l'organismo continentale ha comunicato: "Le associazioni nazionali rappresentate nel Comitato esecutivo UEFA hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, a candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA nel marzo 2027 e hanno unanimemente garantito il loro pieno sostegno".

La UEFA ha sottolineato anche il percorso del dirigente francese, che può vantare esperienza in diversi ambiti del calcio. Diallo ha guidato l'organizzazione dei club professionistici francesi, ha fatto parte del consiglio della Lega professionistica francese e degli organismi FIFA dedicati alla risoluzione delle controversie, prima di diventare presidente della FFF e membro del Comitato esecutivo UEFA nel 2023.

Diallo contro Infantino: la sfida per la guida del calcio mondiale

Nel comunicato, la UEFA ha evidenziato anche le motivazioni alla base della candidatura: "Alla luce delle serie preoccupazioni riguardo alla direzione intrapresa dalla FIFA, le federazioni nazionali hanno chiesto una rinnovata unità e fiducia all'interno della comunità calcistica mondiale". L'obiettivo indicato è quello di una FIFA più focalizzata sullo sviluppo del calcio in tutte le regioni, con elevati standard di governance e una maggiore collaborazione con federazioni, confederazioni e tutti gli attori del movimento.

Diallo ha accettato la candidatura, che sarà sottoposta alla ratifica del Comitato esecutivo della Federcalcio francese.