Prova di forza dell'Inter contro il Genoa, con il finale di 4-0 che dice molto, ma non tutto, della serata a San Siro. Non tutto, infatti, perché se per i nerazzurri è filato tutto liscio ci sono grandi meriti anche di Provedel, che ha salvato due volte la porta, con altrettanti miracoli su Osmajic, nel primo tempo, sullo 0-0. Poi sono arrivati i gol di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Petar Sucic nel primo tempo e un'altra rete del francese nella ripresa, per un poker che non ha lasciato spazio a repliche.

Chivu soddisfatto dei suoi

Nel post gara Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è partito dalle cose che gli sono piaciute di più: "L'approccio, l'atteggiamento, il fatto di aver cercato di essere propositivi, consapevoli che il Genoa ultimamente ha sempre fatto bene nei primi tempi e che poteva metterci in difficoltà. Infatti, a metà primo tempo hanno avuto quelle due situazioni nelle quali il nostro portiere è stato veramente bravo. Abbiamo saputo reagire e continuare a fare quello che avevamo cercato di proporre dall'inizio. Siamo riusciti a sbloccarla e poi siamo andati all'intervallo anche con un bel vantaggio”.

Le parole di De Rossi

Non soddisfatto, chiaramente, Daniele De Rossi, che ha analizzato: "Secondo me siamo partiti meno bene rispetto alle altre partite che abbiamo fatto, anche contro le grandi. L'Inter ha fatto vedere subito una differenza sia nel palleggio sia nella gestione della partita, senza essere troppo pericolosa, ma la differenza si vedeva. Nelle ultime partite contro Juventus e Milan, ma anche all'inizio contro il Como, era stato completamente diverso. Poi abbiamo avuto quei momenti centrali del primo tempo nei quali siamo usciti, abbiamo messo un po' fuori la testa e abbiamo avuto quelle due occasioni che, in queste partite, diventano probabilmente le uniche, o comunque due delle poche che avrai. È stato molto bravo il portiere, che è un bravo portiere di una squadra molto forte, quindi nulla di strano. Noi abbiamo fatto il nostro, siamo rimasti ordinati e poi sono arrivati dei gol, con grande bravura dell'Inter in primis. Potevamo essere un pochino più attenti”.