Bologna, esami Torino e Brann. Il Corriere della Sera (Bologna) : "Italiano al bivio"

L'edizione bolognese del Corriere della Sera fotografa il momento più complicato della gestione Vincenzo Italiano. Torino in campionato e Brann in Europa League diventano due esami ravvicinati e decisivi per il Bologna e per il suo tecnico, reduce da quattro sconfitte consecutive in Serie A: un filotto mai vissuto prima in carriera. Dal 1° dicembre a oggi, con appena 6 punti in 12 giornate, solo il Pisa ha fatto peggio dei rossoblù.

Numeri che pesano su un allenatore abituato a portare le sue squadre almeno in semifinale di Coppa Italia negli ultimi quattro anni, striscia interrotta in questa stagione. La squadra appare smarrita nei momenti chiave delle partite, incapace di gestire vantaggi e snodi decisivi, mentre le varianti tattiche non hanno ancora prodotto la svolta. Il riferimento a un’estate di riflessione è sullo sfondo, ma prematuro: restano tre mesi per reagire.

Intanto domani alle 18 a Torino il Bologna dovrà fare a meno dello squalificato Pobega e degli infortunati Lykogiannis e De Silvestri. Heggem è in dubbio, mentre Moro e Lucumí dovrebbero rientrare tra i convocati pur non al meglio. La risposta, sottolinea il quotidiano, può arrivare solo dal campo: servono punti per invertire la rotta e rimettere in carreggiata campionato ed Europa.