Lo 0-0 potrebbe essere dietro l'angolo in Verona-Bologna, ecco il perché...
Un solo punto, anche se ottenuto addirittura in casa del Napoli, nelle ultime quattro partite per il Verona. Il Bologna non vince dalla 12esima giornata di campionato: tre pareggi e quattro sconfitte nelle gare successive. Al Bentegodi dunque si affrontano due squadre che non stanno propriamente attraversando il loro miglior momento, anzi, possiamo parlare di due formazioni in difficoltà.
Sei i punti fatti in casa dal Verona (sette in trasferta) e una difesa che, qualora subisse un gol contro il Bologna, diventerebbe l’ultima del torneo assieme a Torino e Udinese. In caso di due o più reti al passivo si trasformerebbe automaticamente nella peggiore in assoluto.
Molto frequente lo 0-0 in Verona-Bologna. Si è verificato otto volte nelle trenta partite di campionato tra A e B, giocate in terra veneta.
La formazione allenata da Italiano ancora non è riuscita a segnare un gol nei primi 15 minuti di gioco.
TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)
30 incontri disputati
10 vittorie Verona
14 pareggi
6 vittorie Bologna
36 gol fatti Verona
30 gol fatti Bologna
LA PRIMA SFIDA A VERONA
1957/1958 Serie A Verona vs Bologna 1-0, 7° giornata
L’ULTIMA SFIDA A VERONA
2024/2025 Serie A Verona vs Bologna 1-2, 28° giornata