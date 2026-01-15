Un’Atalanta senza più mezze misure sul campo di mister X

L’Atalanta ha sempre fatto punti nelle ultime 3 trasferte di campionato a Pisa. Nel 1985-1986 fu pareggio per 1-1: Donadoni al 31’ e Kieft al 75’. Nel 1988-1989 terminò 0-1: Nicolini dopo appena 6 minuti dal fischio d’avvio. Nel 1990-1991 ecco uno 0-2: Perrone al 20’ e Caniggia al 44’ del secondo tempo.

Non solo.

Dando uno sguardo anche agli Atalanta-Pisa, sempre di campionato, ci accorgiamo che i nerazzurri orobici hanno aperta una serie OK lunga 6 scontri diretti: 4 successi e 2 segni X equamente ripartiti fra casa e fuori.

L’ultimo segno 1 all’Arena Anconetani – Garibaldi?

Nel 1980-1981, 2-1 con questi bomber in tabellino: Bertoni al 28’, De Bernanrdi al 44’, Cantarutti al 65’. Fra l’altro quest’ultima chiuse un filotto di 3 vittorie toscane senza soluzione di continuità.

Situazione in classifica.

Pisa con 13 punti (1V – 10X – 9P con 15GF e 30GS), di cui 6 sul proprio campo (1V – 3X – 6P con 1GF e 10GS). Quella di Gilardino è la compagine che in questo torneo ha accumulato più segni X di chiunque altro, praticamente il 50% dei match sostenuti. Atalanta che si trova a 31 (8V – 7X – 5P con 25GF e 19GS), 12 dei quali in trasferta (3V – 3X – 3P con 11GF e 10GS). Attenzione, dopo il nono turno (1-1 ospitando il Milan) la formazione di Palladino (e prima di Juric) non ha più pareggiato, in 11 impegni ha collezionato 6 vittorie e 5 sconfitte.

PS: all'andata Atalanta-Pisa terminò con un 1-1.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A E SERIE B)

12 incontri disputati

5 vittorie Pisa

3 pareggi

4 vittorie Atalanta

16 gol fatti Pisa

12 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Atalanta 0-1, 2° giornata 1935/1936

L’ULTIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Atalanta 0-2, 27° giornata 1990/1991