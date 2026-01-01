Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Meglio gli attacchi o le mediane di Sassuolo e Juventus?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:18
Redazione Footstats

Dalle ultime due sfide c’è sempre scappato l’1 in schedina.
Nel 2022-2023 fu 1-0, Defrel al 65’ sfruttò una palla vagante dopo un corner. Nel 2023-2024, invece, discusso 4-2: Laurienté al 12’, autorete di Vina al 21’, Berardi al 41’, Chiesa al 78’, Pinamonti all’82’, autogol di Gatti al 95’. Così per rintracciare una successo degli ospiti dobbiamo andare al 2021-2022 quando fu 1-2 con vantaggio di Raspadori al 39’ e rimonta firmata Dybala al 45’ e Kean all’88’.
Ammontano a 11 gli incontri disputati al Mapei Stadium di Reggio Emilia in Serie A fra Sassuolo e Juventus. La contabilità racconta di 3 successi neroverdi, 2 segni X, 6 vittorie bianconere, 14 gol marcati dagli emiliani, 22 reti fatte dai piemontesi.
Da segnalare quegli unici 2 pareggi andati in scena dal 2013-2014 in poi. L’1-1 del 2014-2015, Zaza al 13’ e Pogba al 19’. Il 3-3 del 2019-2020 con centri di Danilo al 6’, Higuain al 12’, Djuricic al 29’, Berardi al 51’, Caputo al 54’, Alex Sandro al 64’.
Come arrivano a questo turno infrasettimanale le due squadre?
Sassuolo a 23 (6V – 5X – 7P con 23GF e 22GS), di cui 11 sul proprio campo (3V – 2X – 4P con 11GF e 11GS). Viene da 2 pareggi in fila, ha aperto l’anno con l’1-1 nel derby regionale col Parma. Juventus a 33 (9V – 6X – 3P con 24GF e 16GS), 14 dei quali in trasferta (4V – 2X – 3P con 9GF e 8GS). Ha con la scritta lavori in corso una striscia di 4 turni OK (3V – 1X), ha cominciato il 2026 con l’1-1 (e un rigore sbagliato) contro il Lecce.
Attenzione, i centrocampo dei due club hanno marcato la metà dei rispettivi attacchi, 7 gol contro 14 per il Sassuolo, 6 reti contro 12 per la Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)
11 incontri disputati
3 vittorie Sassuolo
2 pareggi
6 vittorie Juventus
14 gol fatti Sassuolo
22 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO
Sassuolo-Juventus 1-3, 35° giornata 2013/2014

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO
Sassuolo-Juventus 4-2, 5° giornata 2023/2024

© Riproduzione riservata
