Al Parma serve un po’ di Juve per vincere. L’Inter torna sul campo dell’ultimo…

Oggi alle 13:08Le Statistiche
Redazione Footstats

Nerazzurri in serie OK a Parma da 4 match: 3 successi, tutti in fila, fra il 2018-2019 (1-0, Lautaro Martinez) e il 2020-2021 (2-1, doppio Alexis Sanchez e Hernani); 1 segno X, la stagione scorsa (2-2, Darmian, Thuram, Bernabé, Ondrejka).
Per rintracciare un successo dei Ducali dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino a raggiungere il campionato 2014-2015 quando, al triplice fischio conclusivo, fu 2-0 con doppietta di De Ceglie, ex esterno della Juventus.
Complessivamente sono 28 i Parma-Inter di Serie A. La contabilità racconta di 14 successi emiliani, 7 pari, 7 vittorie meneghine, 40-26 per i gialloblù in fatto di marcature.
Attenzione, perché se prendiamo in considerazione anche gli Inter-Parma e sommiamo tutte le statistiche prodotte, ci accorgiamo che la Beneamata è a meno 1 dalle nozze d’argento con la vittoria.
Le affermazioni milanesi, infatti, ammontano a 24.
Come arrivano a questo faccia a faccia i due club?
Parma con 18 punti (4V – 6X – 7P con 12GF e 19GS), la metà esatta, 9, sul prato del Tardini (2V – 3X – 4P con 7GF e 11GS). Viene da 2 impegni a punti, mai in questo torneo è riuscito a fare tris. Inter in vetta a quota 39 (13V – 0X – 4P con 38GF e 15GS), di cui 18 colti lontano dal Meazza (6V – 0X – 2P con 14GF e 9GS). È reduce da 5 affermazioni in fila in campionato.
Dando uno sguardo alle statistiche di rendimento ci accorgiamo che quella dell’Inter è la seconda cooperativa del gol più larga della Serie A. Dalla parte opposta della graduatoria, invece, troviamo quella del Parma, in penultima posizione.

PS: l’ultimo pareggio dell’Inter in trasferta (e penultimo in A)? Proprio al Tardini, 2-2 ad inizio dello scorso aprile. Ma allora Chivu occupava la panchina…

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A)
28 incontri disputati
14 vittorie Parma
7 pareggi
7 vittorie Inter
40 gol fatti Parma
26 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO
Parma-Inter 0-0, 25° giornata 1990/1991

L’ULTIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO
Parma-Inter 2-2, 31° giornata 2024/2025

