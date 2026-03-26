Dopo Belfast, piange Dublino: anche l'Irlanda è fuori dai Mondiali. Rigori fatali
Di seguito i risultati delle partite dei playoff UEFA per andare ai Mondiali. Una grande sorpresa, quella del Kosovo che espugna Bratislava ribaltando lo svantaggio nel primo tempo. Non da meno il colpaccio della Bosnia a Cardiff e pertanto Dzeko e compagni sfideranno l'Italia il 31 maggio a Zenica. Piange tutta l'isola d'Irlanda: non solo Belfast, ma anche Dublino esce dai giochi e anche più dolorosamente, ai rigori contro la Repubblica Ceca.
PERCORSO A
Italia - Irlanda del Nord 2-0
56' Tonali, 80' Kean
Galles - Bosnia Erzegovina 1-1 (2-4 dcr)
51' James (G), 87' Dzeko (B)
PERCORSO B
Ucraina - Svezia 1-3
6', 51' e rig. Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)
Polonia - Albania 2-1
42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)
PERCORSO C
Turchia - Romania 1-0
53' Kadioglu
Slovacchia - Kosovo 3-4
6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)
PERCORSO D
Danimarca - Macedonia del Nord 4-0
49' Damsgaard, 58' e 59' Isaksen, 76' Norgaard
Repubblica Ceca - Irlanda 2-2 (4-3 dcr)
19' Parrott (I), 23' aut. Kovar (I), 27' rig. Schick (R), 86' Krejci (R)
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