Dopo Belfast, piange Dublino: anche l'Irlanda è fuori dai Mondiali. Rigori fatali

Di seguito i risultati delle partite dei playoff UEFA per andare ai Mondiali. Una grande sorpresa, quella del Kosovo che espugna Bratislava ribaltando lo svantaggio nel primo tempo. Non da meno il colpaccio della Bosnia a Cardiff e pertanto Dzeko e compagni sfideranno l'Italia il 31 maggio a Zenica. Piange tutta l'isola d'Irlanda: non solo Belfast, ma anche Dublino esce dai giochi e anche più dolorosamente, ai rigori contro la Repubblica Ceca.

PERCORSO A

Italia - Irlanda del Nord 2-0

56' Tonali, 80' Kean

Galles - Bosnia Erzegovina 1-1 (2-4 dcr)

51' James (G), 87' Dzeko (B)

PERCORSO B

Ucraina - Svezia 1-3

6', 51' e rig. Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)

Polonia - Albania 2-1

42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)

PERCORSO C

Turchia - Romania 1-0

53' Kadioglu

Slovacchia - Kosovo 3-4

6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)

PERCORSO D

Danimarca - Macedonia del Nord 4-0

49' Damsgaard, 58' e 59' Isaksen, 76' Norgaard

Repubblica Ceca - Irlanda 2-2 (4-3 dcr)

19' Parrott (I), 23' aut. Kovar (I), 27' rig. Schick (R), 86' Krejci (R)