Fiorentina-Dinamo Kiev, le probabili formazioni: una vittoria in Europa per scacciare la crisi

La Fiorentina affronta la Dinamo Kiev nella quinta giornata di Conference League: i viola cercano i tre punti per consolidare l'accesso agli ottavi ed evitare i playoff dopo la crisi in campionato. Dopo il KO di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Viola cerca il primo successo targato Vanoli in Conference League. Di fronte ci sarà la Dynamo Kiev che non sta passando un gran periodo di forma. Le due squadre si sono affrontate sette volte nelle competizioni europee con un bilancio favorevole alla Fiorentina, che non ha mai perso contro la formazione ucraina registrando tre vittorie e tre pareggi. L'ultimo confronto risale all'edizione 2014-15 di Europa League quando i viola superarono il turno dei quarti di finale grazie al pareggio per 1-1 in trasferta e al successo per 2-0 al ritorno al Franchi. La Fiorentina ha segnato complessivamente 6 gol contro la Dinamo Kiev subendone solamente 2 negli scontri diretti precedenti.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - La Fiorentina occupa attualmente la diciassettesima posizione nella classifica europea con 6 punti conquistati in quattro partite grazie a due vittorie e due sconfitte. Il tecnico Paolo Vanoli ha dichiarato in conferenza stampa che la squadra ha "toccato il fondo" dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La Fiorentina si trova all'ultimo posto in Serie A con zero vittorie in campionato. Il tecnico ha sottolineato la necessità di ottenere "tre punti fondamentali per la fiducia" nella competizione europea. La distanza dall'ottavo posto, che garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale, ammonta a due punti.

COME ARRIVA LA DINAMO KIEV - La Dinamo Kiev occupa la ventisettesima posizione nella classifica di Conference League con 3 punti ottenuti grazie a una sola vittoria e tre sconfitte. La squadra ucraina guidata dal tecnico Igor Kostiuk ha realizzato 6 gol e ne ha subiti 7 nelle prime quattro giornate. La formazione di Kiev ha conquistato l'unica vittoria nell'ultimo match disputato contro lo Zrinjski Mostar con un risultato di 6-0. Le tre sconfitte sono arrivate contro Crystal Palace, Samsunspor e Omonia Nicosia. La posizione nella classifica compromette le possibilità di qualificazione della squadra ucraina alla fase successiva della competizione. Gli ucraini affrontano la trasferta di Firenze con la consapevolezza di avere ormai poche chance di accedere ai playoff europei.