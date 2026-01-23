Inter-Pisa, le probabili formazioni: Chivu con Lautaro Martinez e Pio Esposito

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Pisa (Venerdì 23 gennaio, ore 20.45, arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Inter

Dimenticare l’Arsenal e continuare la corsa al vertice per lo scudetto. Questo l’obiettivo dell’Inter di Cristian Chivu in campo questa sera A San Siro contro il Pisa nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. C’è Sommer in porta, difesa composta da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. A centrocampo Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, in mezzo Mkhitaryan, Barella e Sucic. La coppia titolare in attacco dovrebbe essere composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito. (da Milano, Bruno Cadelli)

Come arriva il Pisa

La trasferta di San Siro contro l’Inter non porta scossoni nelle scelte di Gilardino, che si affida ancora al suo collaudato 3-4-2-1. Davanti a Scuffet, confermatissimo tra i pali, agirà il terzetto difensivo formato da Coppola, Caracciolo e Canestrelli, con Calabresi e Bozhinov pronti a dare fiato alla retroguardia a gara in corso. In mezzo al campo spazio alla continuità con Marin e Aebischer, mentre Akinsanmiro, rientrato dalla Coppa d’Africa, e il nuovo arrivato Loyola partiranno dalla panchina. Sulle corsie esterne nessun dubbio: Toure e Angori garantiranno gamba e ampiezza. Sulla trequarti e in avanti confermato il trio composto da Moreo, Tramoni e Meister, con Durosinmi (reduce dal gol all'esordio con l'Atalanta) destinato ancora una volta a subentrare. (da Pisa, Davide Caruso)