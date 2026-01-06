Lecce-Roma, le probabili formazioni: Ferguson sorpassa Dovbyk. Gasp, emergenza difesa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Roma (Martedì 6 gennaio, ore 18, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN e Sky).

Come arriva il Lecce.

Il Lecce ospita la Roma nel primo match casalingo del 2026. Il tecnico Eusebio Di Francesco deve ancora fronteggiare l’emergenza indisponibili, soprattutto fra centrocampo e attacco. Mancheranno gli infortunati Früchtl, Pierret e Berisha, oltre a Coulibaly, ancora impegnato in Coppa d’Africa. Sono in forte dubbio anche Sottil (dolenzia lombare) e Morente (fascite plantare). Nel 4-3-3 ci sarà capitan Falcone fra i pali, con la retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo agiranno Maleh, Ramadani e Kaba. In avanti confermati Banda e Pierotti sulle fasce, con Stulic leggermente in vantaggio su Camarda per il ruolo di centravanti. Da Lecce, Pierpaolo Verri.

Come arriva la Roma.

Per la sfida di Lecce, Gasperini schiererà la sua squadra con il classico 3-4-2-1, ma la difesa dovrà essere obbligatoriamente rimaneggiata causa l’assenza del terzetto titolare. Mancini ed Hermoso, entrambi ammoniti da diffidati nell’ultimo match contro l’Atalanta, non saranno disponibili e Ndicka è ancora impegnato in Coppa d’Africa e Rensch è alle prese con la febbre. Di conseguenza, il terzetto difensivo sarà inedito: Celik tornerà ad agire come braccetto destro, Ziolkowski al centro e Ghilardi a sinistra. A centrocampo Gasperini punterà su Wesley a destra e Tsimikas a sinistra; mentre Cristante e Koné presenzieranno la cabina di regia. In avanti, Soulé non è al meglio fisicamente, quindi toccherà a El Shaarawy fare coppia con Dybala a supporto della punta Ferguson, ma per quest’ultimo attenzione anche alla concorrenza di Dovbyk che potrebbe tornare dal primo minuto dopo alcuni mesi. Da Roma, Marco Campanella.