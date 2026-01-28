Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Union SG-Atalanta, le probabili formazioni: Krstovic guida l'attacco di Palladino

Union SG-Atalanta, le probabili formazioni: Krstovic guida l'attacco di PalladinoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:12Probabili formazioni
Andrea Carlino

La fase campionato della Champions League giunge al termine con l'ottava giornata che vedrà l'Atalanta impegnata sul campo dell'Union Saint-Gilloise allo stadio Joseph Marien di Bruxelles. La squadra bergamasca, già qualificata ai playoff, può ancora puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale grazie ai 13 punti conquistati nelle prime sette partite. I nerazzurri si sono rivelati la migliore formazione italiana del girone insieme a Inter e Juventus. L'Union Saint-Gilloise deve vincere e sperare in risultati favorevoli dalle altre partite per strappare un posto nei playoff. Il match assume quindi un peso specifico diverso per le due compagini: la Dea vuole il colpaccio per saltare il turno dei playoff, i belgi inseguono una qualificazione che appare complicata ma non impossibile. Entrambe le squadre arrivano dalla sconfitta nell'ultimo turno europeo. L'Union Saint-Gilloise ha raccolto quattro ko nelle ultime cinque gare di Champions, mentre l'Atalanta ha perso solo contro l'Athletic Bilbao per 2-3. Il pronostico favorisce la formazione italiana, ma il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante per i belgi. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è l'inglese Michael Olivier.

COME ARRIVA L'UNION SAINT-GILLOISE - L'Union Saint-Gilloise occupa una posizione precaria in classifica con 6 punti conquistati attraverso 2 vittorie e 5 sconfitte. Il bilancio segna 7 gol realizzati e 17 subiti, un dato che evidenzia le difficoltà difensive della squadra guidata da Hubert. Le due vittorie sono arrivate entrambe in trasferta contro Galatasaray e PSV Eindhoven. La fase casalinga si è rivelata problematica, con sconfitte pesanti contro avversari di alto livello come Bayern Monaco e Atletico Madrid. Il percorso recente della formazione belga mostra segnali contrastanti. La squadra ha pareggiato 0-0 contro l'OH Leuven nell'ultimo impegno di campionato. La condizione fisica della rosa appare buona: il tecnico Hubert potrà contare sull'intera rosa senza assenze significative. La disponibilità totale rappresenta un vantaggio importante per affrontare una sfida così delicata. La formazione probabile vede Scherpen tra i pali, una difesa a tre con Sykes, Burgess e MacAllister, e un centrocampo a quattro completato da Khalaili, Van de Perre, Zorgane e Smith. El Hadj agirà sulla trequarti a supporto della coppia d'attacco Florucz-Fuseini.

COME ARRIVA L'ATALANTA - L'Atalanta si presenta al Lotto Park di Bruxelles con 13 punti in classifica, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il bilancio offensivo e difensivo parla di 10 gol realizzati e 9 subiti. La squadra di Raffaele Palladino ha costruito il proprio cammino su prestazioni solide sia in casa che in trasferta. Le vittorie a Marsiglia e Francoforte, insieme al successo contro il Chelsea a Bergamo, hanno certificato la qualità della rosa bergamasca. L'unica battuta d'arresto europea recente è arrivata contro l'Athletic Bilbao per 2-3. Il rendimento in Serie A conferma lo stato di forma positivo della Dea. La squadra ha vinto 4-0 contro il Parma, 2-0 contro il Torino e 2-0 contro il Bologna. L'unico passo falso recente è stato il pareggio 1-1 contro il Pisa. Palladino dovrà rinunciare solamente a Bellanova e Bakker per la trasferta belga. La rosa a disposizione consente quindi di schierare una formazione competitiva e con diverse alternative tattiche. Il modulo previsto è il consueto 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, Scalvini, Djimsiti e Ahanor in difesa, Zappacosta, de Roon, Ederson e Zalewski a centrocampo, De Ketelaere e Lookman sulla trequarti a supporto di Krstovic in attacco.

Articoli correlati
Van de Perre verso Union SG-Atalanta: "Vinciamola". E scherza con il suo allenatore... Van de Perre verso Union SG-Atalanta: "Vinciamola". E scherza con il suo allenatore
Union SG, Hubert sfida l'Atalanta: "Ha difetti, possiamo vincere noi" Union SG, Hubert sfida l'Atalanta: "Ha difetti, possiamo vincere noi"
Salto incredibile per Biondic: dalla quarta serie tedesca alla Champions League,... Salto incredibile per Biondic: dalla quarta serie tedesca alla Champions League, è fatta
Altre notizie Probabili formazioni
Union SG-Atalanta, le probabili formazioni: Krstovic guida l'attacco di Palladino... Union SG-Atalanta, le probabili formazioni: Krstovic guida l'attacco di Palladino
Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conte, out Palmer?... Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conte, out Palmer?
Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto
Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique
Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban... Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban
Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio... Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers
Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate... Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem... Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il bis saltato in estate e il rimpianto sempre in tendenza: Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma
Immagine top news n.1 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
Immagine top news n.2 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.3 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.4 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.5 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Immagine top news n.6 Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen
Immagine top news n.7 La Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani: domani appuntamento con PSG e Tottenham
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Mehic: “Girone A equilibrato e di livello. Vicenza? Ha un fuoco diverso”
Immagine news Serie A n.2 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato Napoli, per la fascia destra c'è anche l'idea Holm del Bologna
Immagine news Serie A n.2 Domani Panathinaikos-Bologna, cambio in lista UEFA per Italiano: rientra Freuler. I convocati
Immagine news Serie A n.3 No all'Italia di Mancini, Senesi: "Avrei dovuto cantare l'inno di un Paese con cui non mi identifico"
Immagine news Serie A n.4 Napoli-Chelsea, alta tensione. L'appello del prefetto: "Evitiamo scontri, sia una festa"
Immagine news Serie A n.5 Il Panathinaikos ha chiesto Gallo al Lecce: no dei salentini. Il giocatore è troppo importante
Immagine news Serie A n.6 Niente ritorno in Serie A per Diego Coppola: il centrale approderà al Paris FC
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dalla Nazionale ai sei mesi da svincolato: Cragno sceglie l'Alto Adige per ripartire
Immagine news Serie B n.2 Piscopo passa al Bari, alla Juve Stabia finisce invece Kassama. E si tratta per Gondo
Immagine news Serie B n.3 Dagasso si presenta: "Venezia club ambizioso. E ha mostrato subito fiducia nei miei confronti"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, saluta il giovane Victor Hegelund: risolto il contratto del difensore
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, ecco il nuovo portiere: preso Alessio Cragno. La nota del club
Immagine news Serie B n.6 Blesa saluta il Cesena? Ambrosino è l'alternativa: chiesto il prestito al Napoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Capezzi saluta la Carrarese e torna in Serie C. È un nuovo acquisto del Sorrento
Immagine news Serie C n.2 Panini Weeks in Serie C: le figurine dei calciatori protagoniste nella 24ª e 25ª giornata
Immagine news Serie C n.3 Crotone, ecco Veltri dal Picerno. Arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie C n.4 La Pergolettese saluta Di Gesù. Rientra al Lecco, che lo gira in prestito al Siracusa
Immagine news Serie C n.5 Trento, Mehic: “Girone A equilibrato e di livello. Vicenza? Ha un fuoco diverso”
Immagine news Serie C n.6 Cambia la holding al comando della Salernitana? Pagano: "Nessun passo indietro o disimpegno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping