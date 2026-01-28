Union SG-Atalanta, le probabili formazioni: Krstovic guida l'attacco di Palladino

La fase campionato della Champions League giunge al termine con l'ottava giornata che vedrà l'Atalanta impegnata sul campo dell'Union Saint-Gilloise allo stadio Joseph Marien di Bruxelles. La squadra bergamasca, già qualificata ai playoff, può ancora puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale grazie ai 13 punti conquistati nelle prime sette partite. I nerazzurri si sono rivelati la migliore formazione italiana del girone insieme a Inter e Juventus. L'Union Saint-Gilloise deve vincere e sperare in risultati favorevoli dalle altre partite per strappare un posto nei playoff. Il match assume quindi un peso specifico diverso per le due compagini: la Dea vuole il colpaccio per saltare il turno dei playoff, i belgi inseguono una qualificazione che appare complicata ma non impossibile. Entrambe le squadre arrivano dalla sconfitta nell'ultimo turno europeo. L'Union Saint-Gilloise ha raccolto quattro ko nelle ultime cinque gare di Champions, mentre l'Atalanta ha perso solo contro l'Athletic Bilbao per 2-3. Il pronostico favorisce la formazione italiana, ma il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante per i belgi. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è l'inglese Michael Olivier.

COME ARRIVA L'UNION SAINT-GILLOISE - L'Union Saint-Gilloise occupa una posizione precaria in classifica con 6 punti conquistati attraverso 2 vittorie e 5 sconfitte. Il bilancio segna 7 gol realizzati e 17 subiti, un dato che evidenzia le difficoltà difensive della squadra guidata da Hubert. Le due vittorie sono arrivate entrambe in trasferta contro Galatasaray e PSV Eindhoven. La fase casalinga si è rivelata problematica, con sconfitte pesanti contro avversari di alto livello come Bayern Monaco e Atletico Madrid. Il percorso recente della formazione belga mostra segnali contrastanti. La squadra ha pareggiato 0-0 contro l'OH Leuven nell'ultimo impegno di campionato. La condizione fisica della rosa appare buona: il tecnico Hubert potrà contare sull'intera rosa senza assenze significative. La disponibilità totale rappresenta un vantaggio importante per affrontare una sfida così delicata. La formazione probabile vede Scherpen tra i pali, una difesa a tre con Sykes, Burgess e MacAllister, e un centrocampo a quattro completato da Khalaili, Van de Perre, Zorgane e Smith. El Hadj agirà sulla trequarti a supporto della coppia d'attacco Florucz-Fuseini.

COME ARRIVA L'ATALANTA - L'Atalanta si presenta al Lotto Park di Bruxelles con 13 punti in classifica, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il bilancio offensivo e difensivo parla di 10 gol realizzati e 9 subiti. La squadra di Raffaele Palladino ha costruito il proprio cammino su prestazioni solide sia in casa che in trasferta. Le vittorie a Marsiglia e Francoforte, insieme al successo contro il Chelsea a Bergamo, hanno certificato la qualità della rosa bergamasca. L'unica battuta d'arresto europea recente è arrivata contro l'Athletic Bilbao per 2-3. Il rendimento in Serie A conferma lo stato di forma positivo della Dea. La squadra ha vinto 4-0 contro il Parma, 2-0 contro il Torino e 2-0 contro il Bologna. L'unico passo falso recente è stato il pareggio 1-1 contro il Pisa. Palladino dovrà rinunciare solamente a Bellanova e Bakker per la trasferta belga. La rosa a disposizione consente quindi di schierare una formazione competitiva e con diverse alternative tattiche. Il modulo previsto è il consueto 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, Scalvini, Djimsiti e Ahanor in difesa, Zappacosta, de Roon, Ederson e Zalewski a centrocampo, De Ketelaere e Lookman sulla trequarti a supporto di Krstovic in attacco.