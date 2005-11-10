Milan-Ferencvaros, le probabili formazioni: ampio turnover di Amorim. c'è Camarda dal 1'

L'Europa League torna ad appassionare tifosi e addetti ai lavori, mandando in scena la 4^ giornata della League Phase. Tra le sfide più interessanti figura certamente Milan-Ferencvaros: i rossoneri vengono dalla disfatta col Bournemouth e non posso permettersi ulteriori distrazioni, ma dovranno ben guardarsi dal sottovalutare la compagine ungherese che nei primi 3 turni della fase a campionato ha fatto bottino pieno. Appuntamento alle 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dirige la sfida il Sig. Urs Schnyder.

Come arriva il Milan

Reduce da tantissimi impegni ravvicinati e con l'infermeria stracolma, Ruben Amorim dovrà necessariamente ricorrere al turnover per presentare una squadra fresca sia fisicamente che mentalmente. Nel suo 3-4-2-1 mancherà per squalifica Maignan, sostituito da Torriani. Possibile forfait di Pavlovic in difesa, dove potrebbero trovare spazio Terracciano, De Winter e Gila. In mezzo al campo Jashari farà rifiatare Modric, avendo a fianco Musah in una linea a 4 completata sulle fasce da Moreira ed Estupinan. Rotazioni anche in avanti dove Rabiot, Pulisic e Ramos dovrebbero essere sostituiti da Cisse, Hutchinson e Camarda.

Come arriva il Ferencvaros

Balazs Borbely dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 piazzando O.Nagy, Gomez, Zohore e O'Dowda davanti a Dibusz. La diga in mezzo al campo dovrebbe essere composta da Madarasz e A.Nagy, che avranno il compito di proteggere la difesa e innescare il quartetto offensivo. Sulla trequarti largo ad Arzani, Zachariassen e Birmancevic, in un indici iniziale completato da Yusuf nel ruolo di unica punta.