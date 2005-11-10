AZ Alkmaar-Juventus, le probabili formazioni: torna la difesa a tre, sfida tra fratelli Koopmeiners

L'Europa League entra nel vivo della League Phase con la quarta giornata e, fra le altre, a darsi battaglia saranno AZ Alkmaar e Juventus in una delle sfide più interessanti del turno.

COME ARRIVA L'AZ

Gli olandesi occupano attualmente il quinto posto nel campionato olandese, mentre in Europa, dopo aver perso la prima contro il Sunderland, hanno raccolto due successi contro l'Hapoel Beer Sheva e l'Ararat-Armenia. Ora l'esame più duro contro un avversario più forte sulla carta. Per la sfida il tecnico Echteld sembra pronto a confermare il 4-3-3, con De Busser in porta, difesa composta da Maikuma, Schouten, Hoedt e de Wit. Koopmeiners, Byskov e Kwakman a centrocampo e il tridente formato da Patati, Kovács e Oufkir.

COME ARRIVA LA JUVENTUS

I bianconeri hanno rialzato la testa vincendo contro il Napoli in un delicatissimo scontro diretto per rimanere agganciati alla zona europea. Adesso Spalletti vuole ritrovare la vittoria anche in Europa, dopo l'amaro pareggio contro il Rennes che ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive contro NEC e Celta Vigo. Il tecnico toscano sembra orientato a tornare al 3-4-1-2, con Vicario tra i pali. Gatti, Bremer e Kelly in difesa. Kalulu e Cambiaso esterni, con Sarr e Koopeiners mediani. Alajbegovic agirà dietro le due punte Woltemade e Kolo Muani.