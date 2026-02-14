Bivio Maradona. Il Mattino su Napoli-Roma: "Conte-Gasperini, porta per l’Europa"

Il Mattino accende la vigilia della sfida del Maradona tra Napoli e Roma, presentandola come un crocevia per restare in alto. Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, divisi da tre punti e da ambizioni ancora vive, sanno che lo scudetto è un’ipotesi lontana ma che la corsa Champions è apertissima. Con l’Inter distante e la Juventus impegnata nello scontro diretto, la gara può ridisegnare equilibri e distanze nella zona nobile.

Una vittoria azzurra significherebbe allungare sui giallorossi e mettere pressione alle rivali, mentre un colpo esterno riaprirebbe la lotta per il terzo e quarto posto, con Como e Atalanta pronte ad approfittarne. Il Maradona sarà ancora sold out, 50mila tifosi a spingere il Napoli in una sfida di nervi e intensità prima ancora che di tattica.

Numeri e precedenti alimentano la vigilia: Conte viaggia a 2,00 punti di media in 77 partite napoletane, Gasperini a 1,88 nelle sue 33 sulla panchina romanista. La Roma si presenta con la miglior difesa del campionato e con l’impatto immediato di Malen sul mercato invernale; il Napoli deve fare i conti con l’infermeria ma confida nella spinta del pubblico. Una porta per l’Europa, e forse qualcosa in più, si apre domani sera al Maradona.