Prova di maturità a San Siro. Corriere della Sera (Torino) "Juve, Champions nel mirino"

L'edizione torinese del Corriere della Sera presenta la sfida di San Siro come una prova di maturità per la Juventus. Lo scudetto appare lontano, con 12 punti di distacco dall’Inter capolista, ma la gara contro i nerazzurri resta decisiva nella corsa al quarto posto e alla prossima Champions League. I bianconeri non possono più permettersi passi falsi dopo l’occasione sprecata contro la Lazio e guardano con interesse anche allo scontro diretto tra Napoli e Roma.

Il momento è delicato anche per la presenza di John Elkann alla Continassa, segnale della centralità del match in vista pure dei playoff di Champions contro il Galatasaray. Manuel Locatelli parla di «bella energia» e riconosce la forza dell’Inter, ma invita la squadra a ribattere colpo su colpo, puntando su crescita di gioco e mentalità sotto la guida di Spalletti.

Restano dubbi di formazione: Khéphren Thuram è in forte dubbio per un edema osseo, con Koopmeiners favorito su McKennie in caso di forfait. Spalletti valuta il ritorno al 3-4-2-1 per specchiarsi con l’Inter, con Cambiaso spostato a destra e uno tra Cabal e Kostic a sinistra; alle spalle di David pronti Yildiz e uno tra McKennie e Conceiçao. Novanta minuti che possono indirizzare la stagione europea della Juve.