La solitudine del Toro senza tifosi, La Stampa: “Vincere ancora per riconquistarli"

"La solitudine del Toro senza tifosi: 'Vincere ancora per riconquistarli'" scrive La Stampa (ediz. Torino) in edicola quest'oggi. I granata inseguono il fattore campo perduto domani nella sfida contro il Bologna di Vincenzo Italia, formazione reduca da un momento negativo. Lo stadio Olimpico Grande Torino però sarà ancora vuoto per protesta.

Al popolo granata non sono bastate marce di protesta e una mobilitazione perenne per sensibilizzare il presidente alle richieste di rilanciare il Toro: così da un paio di partite ha scelto una soluzione estrema, quella di disertare lo stadio.

Dopo l’iniziativa riuscita contro il Lecce, quando c’erano allo stadio non più di 6 mila spettatori, la Maratona ha ribadito che resterà ancora fuori e lo farà fino a nuova comunicazione, mentre continuerà ad appoggiare i giocatori in trasferta. Un successo sul Bologna, che negli ultimi tempi ha messo la freccia, avrebbe anche un valore simbolico, visto che con 3 punti i granata raggiungerebbero proprio la squadra di Italiano in classifica.