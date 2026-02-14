Il caso Dall’Ara. La Repubblica Bologna: "Lo stadio, lo stallo, i costi. E quello nuovo non si farà"

"Il caso Dall’Ara. Lo stadio, lo stallo, i costi. E quello nuovo non si farà" scrive quest'oggi il La Repubblica Bologna in prima pagina. Non solo i problemi in campo per la formazione di Vincenzo Italiano. Per il Bologna anche i problemi legati allo stadio Renato Dall'Ara. L’unica certezza al momento è che nè il club nè il Comune al momento hanno l’intenzione di fare un altro impianto.

Saputo ha sempre parlato di ristrutturazione del Dall’Ara: nessun’altra ipotesi è mai stata considerata o avanzata. Ora Fenucci ha ribadito che il Bologna al massimo è interessato a partecipare come socio di minoranza, ma non proporrà mai la costruzione di uno stadio nuovo.

il progetto del restyling del Dall’Ara è in stallo perché dal primo preventivo da 80 milioni si è arrivati a 220-230 a causa del Covid che ha aumentato il costo dei materiali, ma anche delle ulteriori modifiche richieste dalla Soprintendenza lungo l’iter e della spesa aggiunta per uno stadio temporaneo al Caab (30 milioni). Secondo il Bologna questa cifra è un investimento insostenibile e non più giustificato.