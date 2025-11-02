Caos Fiorentina, La Repubblica (ed. Firenze): "La curva Fiesole attacca Commisso"
Situazione non facile quella a Firenze. Nella giornata di ieri Daniele Pradé ha rassegnato le dimissione e oggi al "Franchi" c'è una partita molto importante per le zone basse della classifica contro il Lecce. Nel frattempo il tifo organizzato della curva Fiesole attacca con diversi striscioni la società e il presidente Rocco Commisso. Questo il titolo dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "La curva Fiesole attacca Commisso e la Fiorentina dà l’addio a Pradé".
