Chivu fa sette di fila e vola a +10 dal Milan. La Gazzetta dello Sport: "L'Inter se ne va"
Ci pensano Mkhitaryan ed Akanji ad espugnare il fortino del Lecce a regalare all'Inter tre punti d'oro. Al Via Del Mare i nerazzurri impattano in una gara quasi perfetta della formazione di Eusebio Di Francesco, piegata soltanto negli ultimi 15 minuti dal secondo gol in campionato del centrocampista armeno e del difensore svizzero. Con questo successo l'Inter si porta momentaneamente a dieci punti dal Milan.
Terza sconfitta consecutiva, invece per la Juventus, che cade allo Stadium in campionato quasi un anno dall’ultima volta. Nell’anticipo della gara del sabato, i bianconeri vengono piegati dal Como per 2-0 con una rete per tempo siglata prima da Vojvoda - con complice errore del portiere Di Gregorio - e Caqueret. Un ko che permette alla squadra di avvicinarsi a un solo punto dalla formazione di Spalletti e che potrebbe costare caro in caso di vittoria della Roma.
Nel posticipo serale non vanno oltre lo 0-0, infine, Cagliari e Lazio. Oggi sfida delicata alle 12:30 tra Genoa e Torino. Alle 15:00 il Napoli va alla New Balance Arena per affrontare l’Atalanta. Alle 18:00 il Milan sarà chiamato a rispondere all’Inter vedendosela a San Siro contro il Parma. Chiude questa sera il programma giornaliero la sfida tra Roma e Cremonese.