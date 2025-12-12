Colpaccio giallorosso. Il Messaggero in prima pagina: "Si sveglia Ferguson, Roma travolgente"

"Si sveglia Ferguson, Roma travolgente". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Messaggero, che si sofferma sulla vittoria conquistata dalla Roma nel sesto turno di Europa League. I giallorossi infatti sono riusciti a passare per 0-3 in casa del Celtic, trascinati da una doppietta di Evan Ferguson. Il centravanti a Glasgow ha ritrovato la titolarità, lasciando il secondo con due reti siglate nel primo tempo.

La Roma infatti ha sbloccato il parziale dopo pochi minuti grazie all'autogol di Scales, raddoppiando al trentaseiesimo con l'irlandese. Ferguson però ha colpito anche a ridosso della fine della prima frazione, mandando il punteggio sul definitivo 0-3 con un gran colpo all'angolino. Un successo schiacciante per la Roma, che ha messo a segno la terza vittoria di fila dopo quelle contro Rangers e Midtjylland.

I giallorossi ora si sono portati al decimo posto con 12 punti, uno in meno rispetto al Porto che ad oggi sarebbe l'ultima qualificata agli ottavi di Europa League. La Roma quindi è ormai virtualmente qualificata ai play-off ma punta con forza a chiudere tra le prime otto, potendo sfruttare ancora due gare. I capitolini il 22 gennaio ospiteranno lo Stoccarda all'Olimpico, chiudendo la propria prima fase in Grecia contro il Panathinaikos, avversario che i giallorossi sfideranno il 29 gennaio.