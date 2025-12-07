Conte sfida Spalletti, Il Mattino stamani in apertura: "Tu chiamale emozioni"

In occasione della prima pagina di oggi Il Mattino, dedicando il consueto spazio alle vicende del Napoli, titola così: "Tu chiamale emozioni". Stasera sfida con la Juve, la prima da ex per Spalletti: "L'amore per Napoli è immortale". Un big match importante anche dal punto di vista della classifica.

Il tecnico bianconero aggiunge: "Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo. Partite che valgono tre punti e rimangono lì e poi magari si disperdono e ci sono partite che rimangono nella storia per sempre. Questa è una partita che può dire molto del futuro del nostro campionato e dedicheremo tutto quello che abbiamo".