Conte sfida Spalletti, Il Mattino stamani in apertura: "Tu chiamale emozioni"
In occasione della prima pagina di oggi Il Mattino, dedicando il consueto spazio alle vicende del Napoli, titola così: "Tu chiamale emozioni". Stasera sfida con la Juve, la prima da ex per Spalletti: "L'amore per Napoli è immortale". Un big match importante anche dal punto di vista della classifica.
Il tecnico bianconero aggiunge: "Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo. Partite che valgono tre punti e rimangono lì e poi magari si disperdono e ci sono partite che rimangono nella storia per sempre. Questa è una partita che può dire molto del futuro del nostro campionato e dedicheremo tutto quello che abbiamo".
