Esame scudetto a San Siro. Corriere dello Sport su Inter-Juventus: "La tesi di Chivu"

Il Corriere dello Sport apre con “La tesi di Chivu” e trasforma il derby d’Italia in un vero esame di maturità per l’Inter capolista. I nerazzurri arrivano alla sfida con 58 punti e undici vittorie nelle ultime dodici giornate, miglior attacco del campionato con 57 reti, 151 tiri complessivi e 837 palloni giocati nell’area avversaria. Recuperati Barella e Calhanoglu, Chivu può contare su rotazioni ampie e su una squadra che ha alzato baricentro (54,3 metri) e linea del fuorigioco (32,9), segnale di aggressività e fiducia.

Di fronte una Juventus che cerca risposte dopo un periodo altalenante e valuta il ritorno alla difesa a tre. I bianconeri si affidano al talento di Yildiz per accendere il match e presentano numeri solidi: 41 gol segnati, 784 palloni nell’area rivale, 146 conclusioni tentate e solo 64 tiri concessi nello specchio. Dall’arrivo di Spalletti sono dieci i clean sheet, dato che racconta una squadra più compatta e consapevole.

Il quotidiano sottolinea i duelli sugli esterni, con Dimarco opposto a Cambiaso, e l’incidenza delle palle inattive: 12 gol di testa per l’Inter, 9 per la Juve. Baricentri alti e linee corte (30 metri la linea del fuorigioco bianconera) delineano un confronto equilibrato e ad alta intensità. In palio non solo il prestigio del derby, ma una fetta pesante di scudetto e gli equilibri nella corsa Champions.