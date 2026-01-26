Festa Juve, Napoli battuto 3-0. Tuttosport in prima pagina: "Bianconero bollente"

"Bianconero bollente". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sul successo conquistato ai danni del Napoli. Un 3-0 netto quello ottenuto dai bianconeri, passati con le reti di David, Yildiz e Kostic. Tante invece le difficoltà degli azzurri, che sono arrivati alla sfida con ben dieci assenti. La Juventus quindi si è rilanciata nettamente in zona Champions, portandosi a quota 42 e a un solo punto di distanza proprio da Napoli e Roma.

MILAN - In prima pagina anche il Milan, fermato sull'1-1 dalla Roma. Il Diavolo all'Olimpico è riuscito a portarsi in vantaggio con De Winter, subendo il pareggio di Pellegrini su calcio di rigore. Un punto a testa quindi per rossoneri e giallorossi, che si sono portati rispettivamente a 47 e 43 in classifica. Nel frattempo l'Inter scappa, visto che il divario dalla formazione di Max Allegri adesso ammonta a cinque lunghezze.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, duramente contestato dopo il 6-0 subito contro il Como. Il Toro è in una vera crisi di risultati mentre i tifosi chiedono a Cairo la cessione della società. Ultime chance anche per il tecnico Marco Baroni, che nella prossima gara contro il Lecce sarà chiamato a un riscatto.