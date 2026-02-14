Gasp “marca” il Napoli. Il Messaggero: "Con Conte è sfida all’ultimo duello"

"Gasp “marca” il Napoli, sfida all’ultimo duello" scrive Il Messaggero in prima pagina in vista di Napoli-Roma. La gara di domani sera al Maradona rappresenta un appuntamento cruciale in ottica Champions per le due squadre. All’andata Conte dominò nei confronti individuali, stavolta la Roma vuole ribaltare gli equilibri.

Non perdere terreno su una concorrente, sapendo che l'altra (Juve) incrocia proprio la capolista, sarebbe un passo in avanti sostanziale. E per farlo, la Roma dovrà tornare a vincere tanti duelli in campo. Quello che all'andata non accadde. Perché Conte, sorprendendo tutti, fece quello che ci si aspettava da Gasperini: il Napoli pressò alto la Roma, sfruttando il lavoro incredibile di Holjund e degli esterni Lang e Neres, punendo i giallorossi con una ripartenza rapida e poi sfruttando il palleggio.

Quello che il tecnico piemontese - squalificato all'andata - vorrebbe fare domani, impostando una partita d'attacco provando così a ripetere il clamoroso 3-0 con il quale l'Atalanta passeggiò nel novembre del '24.