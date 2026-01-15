Il Napoli non va oltre lo 0-0 col Parma, Il Mattino in apertura: "Azzurro pallido"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino dedica come al solito uno spazio importante alle vicende del Napoli. Questo è il titolo scelto dal quotidiano per parlare dei partenopei: "Azzurro pallido". Il riferimento è allo 0-0 rimediato ieri in casa contro il Parma. Non al top la squadra di Conte (out per squalifica e sostituito in panchina da Stellini). In serata l'Inter batte il Lecce e vola a +6.

Il vice di Conte a fine gara: "Sono partite che accadono, partite nelle quali devi andare alla ricerca di un episodio positivo, una palla gol che trasformi immediatamente in gol, sblocchi il risultato e poi queste partite possono andare in discesa. Nelle ultime giornate abbiamo fatto grandi prestazioni a Roma con la Lazio, a Cremona, a Milano con l'Inter, in casa con queste squadre che si sono difese in modo compatto abbiamo trovato più difficoltà nell'andare in gol. E anche questa sera non siamo stati nel primo tempo abbastanza veloci e qualitativi nel gioco. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto meglio, abbiamo dato continuità alle azioni in area di rigore ma non abbiamo trovato il gol".