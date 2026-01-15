Napoli, solo un pari. Corriere della Sera: "L'Inter vince con il Lecce e scappa"
"Napoli, solo un pari. L'Inter vince con il Lecce e scappa" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. I temi dei recuperi di campionato in primo piano con la lotta Scudetto che entra nel vivo e continua a regalare grandi emozioni.
Vittoria dell'Inter in serata per 1-0 contro il Lecce grazie al gol di Pio Esposito che lancia la formazione di Chivu al primo posto in classifica, a +6 sulle inseguitrici, in attesa della sfida tra Como e Milan di questa sera.
I nerazzurri hanno approfittato del pareggio del Napoli di Antonio Conte che alle 18.30 al Maradona hanno sbattuto sul muro eretto dal Parma di Carlos Cuesta, che ha strappato un punto grazie anche al quarto portiere Rinaldi.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
