In campo alle 15 al "Sinigaglia", L'Eco di Bergamo: "Atalanta a Como, sfida per l'Europa"
Sfida molto affascinante oggi al "Sinigaglia". Alle 15 il Como ospita l'Atalanta per cercare un posto nelle prossime competizioni europee ma soprattutto per dare continuità all'ottimo periodo. I nerazzurri invece vogliono rientrare in corsa e provare a dare una prova di forza contro una delle sorprese di questo campionato. Questo il titolo i taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta a Como, sfida per l'Europa".
