In campo alle 15 al "Sinigaglia", L'Eco di Bergamo: "Atalanta a Como, sfida per l'Europa"

Andrea Piras
Oggi alle 07:43Rassegna stampa
Andrea Piras

Sfida molto affascinante oggi al "Sinigaglia". Alle 15 il Como ospita l'Atalanta per cercare un posto nelle prossime competizioni europee ma soprattutto per dare continuità all'ottimo periodo. I nerazzurri invece vogliono rientrare in corsa e provare a dare una prova di forza contro una delle sorprese di questo campionato. Questo il titolo i taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta a Como, sfida per l'Europa".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
