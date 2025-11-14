L'Italia viaggia verso i playoff, Il Messaggero: "Contro la Norvegia servirebbe un 9-0"

Il sofferto 2-0 contro la Moldavia, e lo scontro diretto di domenica a San Siro contro la Norvegia, sono i temi in ottica Nazionale affrontati oggi da Il Messaggero nella sua prima pagina. Nel taglio alto del quotidiano romano si parla della vittoria azzurra di ieri sera e dello scenario playoff ormai certo, considerando l'importante differenza reti con Haaland e compagni: "Moldavia ko, all'Italia contro la Norvegia servirebbe un 9-0. Mondiali, verso i playoff", si legge.

"Ho visto un'Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta - le parole rilasciata a Rai Sport dal ct azzurro Gennaro Gattuso a Rai Sport -. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti. Amareggiato? Sì, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti. Sei partite di fila vinte in un girone non bastano per la qualificazione? Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel '94 c'erano due squadre africane, adesso otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene".