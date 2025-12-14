Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La famiglia Agnelli si tiene stretta la Juve. L'apertura di Tuttosport: "Orgoglio gobbo"

La famiglia Agnelli si tiene stretta la Juve. L'apertura di Tuttosport: "Orgoglio gobbo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 07:13
Giacomo Iacobellis

"Orgoglio gobbo". La prima pagina di Tuttosport è tutta per Exor e la famiglia Agnelli, che ieri hanno ufficializzato il loro no all'offerta di Tether. Ci ha pensato John Elkann in persona, dopo il comunicato della holding di cui è socio di maggioranza, a spiegare come la Juventus non sia assolutamente in vendita e come l'offerta annunciata venerdì da Ardoino non sia neanche stata presa in considerazione. "Elkann ribadisce con forza il no alla cessione della Juve, Spalletti chiede una prestazione all'altezza della storia stasera a Bologna", prosegue il titolo dedicato ai bianconeri e al loro difficile impegno in programma al Dall'Ara contro la formazione di Italiano, peraltro elogiatissimo da Spalletti nella consueta conferenza pre-partita.

In taglio alto, c'è spazio ovviamente anche per il Torino, che ieri pomeriggio è stato capace di battere la Cremonese nell'anticipo del 15° turno. "Vlasic salva Baroni. Petrachi, debutto felice da ds: il Toro con la Cremonese torna a vincere". Il quotidiano sottolinea come la rete del croato abbia riportato un po' di serenità dopo 3 sconfitte di fila.

Le parole di John Elkann
“La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola perché nel corso di un secolo 4 generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo. La Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande. La famiglia bianconera. Fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia di amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita”.

