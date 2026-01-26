La Juve stende il Napoli. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Ride Lucio"

"Ride Lucio". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul successo conquistato dalla Juventus nello scontro diretto con il Napoli. I bianconeri si sono imposti con un netto 3-0 all'Allianz Stadium, sfruttando le reti di David, Yildiz e Kostic. Tre punti fondamentali per la formazione di Spalletti, salita a quota 42 e ora distante un solo punto da Roma e Napoli. L'Inter invece è volata a +5, considerando l'1-1 maturato all'Olimpico tra Roma e Milan, ora rispettivamente con 43 e 47 punti.

LAZIO - In prima pagina spazio al mercato della Lazio, che ha praticamente bloccato la cessione di Alessio Romagnoli. L'ex Milan infatti era destinato al trasferimento in Qatar, dove aveva trovato un accordo con l'Al-Sadd. Sabato Romagnoli aveva anche salutato i tifosi ma la Lazio alla fine ha scelto di non venderlo. Sul fronte degli arrivi invece c'è Daniel Maldini, nuovo rinforzo per il tecnico Sarri.

GENOA - In primo piano spicca anche la vittoria del Genoa, che al Ferraris si è imposto per 3-2 sul Bologna. Un successo pesantissimo per i liguri, che si erano ritrovati sotto per 0-2. L'espulsione di Skorupski ha poi dato uno slancio in più alla formazione di De Rossi, che nella ripresa ha ribaltato l'esito del match.