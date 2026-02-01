La Juventus al lavoro per un ritorno in bianconero, Tuttosport: "Yildiz aspetta Kolo"
Fra campo e mercato. La Juventus scenderà in campo oggi a Parma per cercare l'assalto al quarto posto in campionato. Dall'altra parte proseguono le trattative per il ritorno in bianconero di Kolo Muani. Una trattativa che può sbloccarsi da un momento all'altro. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Yildiz aspetta Kolo".
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
