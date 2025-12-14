La Lazio batte il Parma in 9 contro 11. Il Messaggero entusiasta: "Impresa-miracolo"

Impresa clamorosa della Lazio, che espugna il Tardini imponendosi per 0-1 sul Parma al termine di una gara combattuta e ricca di episodi. A decidere l’incontro è la rete di Noslin, arrivata nonostante i biancocelesti si siano trovati a giocare in doppia inferiorità numerica: prima l’espulsione di Zaccagni al 41’, poi quella di Basic al 77’, che hanno reso la sfida ancora più complicata per la formazione capitolina.

Una vittoria di enorme peso specifico per la squadra di Roma, che riesce così a ritrovare i tre punti dopo due partite senza successi. Un risultato fondamentale in ottica europea, ma anche una prova di carattere e sacrificio che può rappresentare una svolta sul piano mentale, regalando fiducia e morale a tutto l’ambiente biancoceleste.