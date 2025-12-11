La Roma stasera in casa del Celtic. Il Messaggero in prima pagina: "Vietato sbagliare"

Va in scena questa sera, nella suggestiva cornice di Celtic Park, la sfida tra il Celtic Glasgow e la Roma, sesta giornata della League Phase di Europa League.

I giallorossi vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in Europa e proveranno a ripartire in seguito al doppio ko subito in campionato contro Napoli e Cagliari. I tre punti sarebbero fondamentali per Gian Piero Gasperini e i suoi, al momento 15esimi nel maxi girone della competizione con nove punti.

Gasperini che alla vigilia ha detto: “Non siamo mai stati tanto prolifici, ma a sprazzi abbiamo fatto bene. Nelle ultime due partite siamo stati meno capaci di creare azioni; questo non è mai un problema dei singoli ma di squadra: dobbiamo far meglio. Squadra stanca? Dipende di che stanchezza si parla: fisica no. Le partite sono state meno efficaci, ma faccio fatica a capire che tipo di stanchezza sia, dato che giochiamo ogni 4 giorni e il tempo per il recupero c'è; forse è nervosa, dovuta ad altre situazioni. La squadra però corre fino alla fine". E sulle scelte di formazione ha aggiunto: "Non abbiamo certezze, speriamo di averle domani: lunedì è vicino, si sta parlando. In linea di massima giocherà Celik, che non ci sarà col Como, e vorrei dare spazio a Pisilli. Poi dovremo stare attenti: domani sarà una gara vera. El Aynaoui, vediamo se si sta trascinando ancora il problema al ginocchio; Ndicka può giocare ogni giorno".