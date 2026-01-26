Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 26 gennaio
La prima vera fuga dell'Inter è uno degli argomenti principali sugli argomenti dei quotidiani in edicola quest'oggi, lunedì 26 gennaio 2026, e che vi proponiamo in calce. Una domenica positiva per i nerazzurri, vittoriosi 6-2 sul Pisa venerdì, e spettatori ieri in occasione dei due big match Napoli-Juventus e Roma-Milan.
Una domenica favorevole alla squadra di Chivu che si porta a +5 sul Milan, fermato sull'1-1 in casa della Roma. Alle 18 invece un netto 3-0 della Juventus sul Napoli tra le polemiche per un doppio contatto in area bianconera sull'1-0 con gli azzurri che scivolano a 9 punti dall'Inter capolista e con il fiato sul collo di Roma, Juve e Como per la Champions.
Spazio infine anche al calciomercato. Si entra nell'ultima settimana (chiusura lunedì 2 febbraio) e le squadre preparano i loro ultimi colpi per il mercato di gennaio con la Juve alla ricerca del centravanti, il Napoli che cerca un esterno e la Lazio vicina a Daniel Maldini.
