Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 29 dicembre

Spicca sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 29 dicembre, la rinnovata capolista Inter. Il successo di misura strappato ieri sera a Bergamo contro l'Atalanta di Palladino - complice il regalo gratuito di Djimsiti - ha permesso ai meneghini di riappropriarsi della vetta del campionato e ricacciare in fondo il Milan vincente con l'Hellas Verona a San Siro e distante un solo punto. I rossoneri di Max Allegri però esultano perché Nkunku finalmente si è tolto il peso del gol mancante in Serie A dopo la doppietta rifilata agli scaligeri.

Anche il Napoli non ha fallito l'uscita esterna a Cremona, un Hojlund formato super ha chiuso rapidamente la pratica e rilanciato Conte e i suoi a cavallo dell'onda dell'entusiasmo della Supercoppa vinta a Riyadh. In assenza di Lukaku, ancora alle prese con il recupero della forma migliore post-infortunio, il danese è una garanzia in attacco. E una spina nel fianco per Lucca, sempre più distante dalle pendici del Vesuvio.

Oggi chiude il giro della 17a giornata di campionato la Roma all'Olimpico contro l'ex De Rossi e il suo Genoa, mentre fioccano indiscrezioni sulla volontà della dirigenza giallorossa di chiudere il colpo Raspadori mentre si spinge anche per Zirkzee. Il primo colpo invernale e richiesto da Allegri al Milan invece ha presenziato a San Siro ieri contro il Verona ed è Fullkrug.