Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 17 marzo 2026

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca la corsa Champions League, che coinvolge diverse squadre. Riflettori puntati sul Como di Cesc Fabregas, che dopo il 2-1 sulla Roma si è preso il quarto posto in solitaria. Adesso i lariani, con un calendario più favorevole, sembrano i favoriti nella corsa al quarto posto. Spazio dedicato anche alla Juventus, che ha mantenuto il -1 dalla zona Champions ed è pronta a dare battaglia proprio a Como e Roma.

In primo piano spicca il successo della Fiorentina, che ha smosso le zone basse della classifica. I viola infatti si sono imposti per 1-4 in casa della Cremonese, raccogliendo un successo determinante ai fini della salvezza: 30 i punti dei toscani, che adesso godono di un +6 rispetto alla zona retrocessione occupata proprio dai grigiorossi. In prima pagina anche il Milan e Rafael Leao, protagonista di uno sfogo non di poco conto nell'ultimo match perso in casa della Lazio.

Un atteggiamento che ha generato tensione nell'ambiente rossonero e che ora alimenta le possibili voci su una partenza del portoghese. In primo piano anche l'Inter, che ha approfittato del passo falso del Milan portandosi a +8. I nerazzurri restano i favori per la conquista dello Scudetto ma non dovranno sottovalutare né il cammino del Diavolo né quello del Napoli, portatosi a -9 dopo il successo sul Lecce.