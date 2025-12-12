Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 12 dicembre 2025

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spiccano i successi delle italiane nelle coppe europee. Colpo esterno per la Roma, che si è imposta per 0-3 in casa del Celtic nel sesto turno di Europa League: autogol e doppietta di Ferguson. Vince pure il Bologna, che ha rimontato il Celta Vigo grazie alla doppietta di Bernardeschi. Successo anche per la Fiorentina in Conference, dove i viola hanno sconfitto al Dinamo Kiev per 2-1.

In primo piano anche il calciomercato, con il Milan che già da gennaio potrebbe ingaggiare un attaccante: i rossoneri studiano la carta Fullkrug, che potrebbe arrivare in caso di addio di Santiago Gimenez. In uscita a gennaio però sembrerebbe esserci Loftus-Cheek. Anche la Juventus è attenta al mercato soprattutto dei centrocampisti, visto che i bianconeri stanno seguendo la pista Frattesi, in uscita dall'Inter ma con un costo molto alto.

I nerazzurri invece proveranno a puntellare la difesa, complice il ko di Acerbi e il calo di De Vrij. Il primo nome sulla lista dell'Inter, che ha a disposizione quasi 25 milioni di euro, sembrebbe quello di Gila, calciatore che potrebbe lasciare la Lazio, club che ha necessità di vendere. In ballo tuttavia ci sarebbe anche Branimir Mlacic, talento classe 2007 dell'Hajduk Spalato.