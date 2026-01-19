Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 19 gennaio 2026

Sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani spicca la vittoria del Milan, che nel posticipo della ventunesima giornata si è imposto per 1-0 sul Lecce: decisivo il gol di Fullkrug, che ha indirizzato la gara disputata a San Siro. In primo piano anche il successo della Roma, passata con un ottimo 0-2 in casa del Torino. I giallorossi sono stati guidati dalla rete del nuovo arrivato Malen ma pure dal gol messo a segno da Dybala.

Non si ferma invece il mercato della Juventus, che lavora senza sosta per chiudere un attaccante. L'obiettivo principale è sempre Mateta del Crystal Palace, che chiede 35 milioni di euro per lasciar andare il giocatore. La Juve oggi avrà un nuovo contatto con il club inglese, proprio per colmare la distanza e accelerare i tempi. In primo piano anche la vittoria della Fiorentina, che ha omaggiato la memoria del presidente Rocco Commisso al Dall'Ara di Bologna.

L'1-2 firmato contro i felsinei è risultato fondamentale per i toscani, ora a quota 17 in classifica. Le italiane però guardano anche alla Champions, visto che domani sera il Napoli sarà ospite del Copenaghen: la buona notizia riguarda Lukaku, ritrovato da Antonio Conte. L'Inter invece sarà di scena a San Siro contro l'Arsenal e la soluzione di Chivu sembra quella di schierare Zielinski regista.