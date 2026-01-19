Trasferta all'Olimpico. La Provincia apre sul Como: "Senza ripensamenti contro la Lazio"

Il quotidiano La Provincia di Como oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche allo sport e al Como, che quest'oggi sarà protagonista di uno dei posticipi della ventunesima giornata di Serie A. I lariani infatti alle 20.45 saranno ospiti della Lazio all'Olimpico, dove proveranno a rifarsi dopo il duro colpo subito qualche giorno fa contro il Milan. Nessun ripensamento per la formazione di Fabregas, che andrà alla ricerca di un risultato positivo nella Capitale.

Il Como occupa ancora il sesto posto in classifica con 34 punti ma proverà a racimolare qualcosa per tenere il passo delle big e restare in piena zona europea. D'altro canto, i lombardi avranno di fronte una Lazio vogliosa e in salute, reduce da una vittoria ottenuta in casa del Verona. I biancocelesti, al momento noni con 28 punti, con una vittoria potrebbero fare un balzo in avanti in ottica Europa e accorciare anche sul Como stesso.

Fabregas sconta ancora le assenze di Morata, Diao, Addai e Goldaniga ma potrebbe perdere Nico Paz che, con un giallo all'Olimpico, verrebbe squalificato essendo diffidato. Sarà proprio il fantasista a guidare il Como all'Olimpico, accompagnato ai lati da Rodriguez e Vojvoda. In attacco confermato Douvikas mentre a centrocampo intoccabili Perrone e Da Cunha. Davanti a Butez invece agiranno Diego Carlos e Ramon, con Smolcic e Valle a completare la linea difensiva.